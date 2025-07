Webuild cresce a doppia cifra nel semestre, prosegue nel suo intento di raggiungere un rating investment grade (giudizio di affidabilità finanziaria), e punta dritto verso nuove opportunità . Tra queste, gli sviluppi infrastrutturali in Germania e Ucraina, come ulteriori mercati di sbocco in un contesto di ricavi generato per oltre il 65% al di fuori dell’Italia: il 29% in Australia, il 13% in Medio Oriente e l’8% in Nord America. Battendo le attese degli analisti la società ha archiviato un semestre con ricavi a 6,7 miliardi, con un miglioramento del 22%, a dimostrazione della «resilienza del nostro modello di business, nonostante le sfide macroeconomiche », ha commentato l’amministratore delegato Pietro Salini ( in foto ). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Webuild cresce in doppia cifra I profitti balzano a 132 milioni