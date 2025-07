Sabato 26 luglio. Un’altra data che l’ Italia del volley femminile sogna di trasformare in un nuovo capitolo di gloria. Alle ore 16:00, nell’infuocata Atlas Arena, il cammino delle azzurre nella Volleyball Nations League 2025 incrocia ancora una volta quello della Polonia padrona di casa. Proprio come un anno fa. E proprio come allora, in palio c’è la finale per l’oro. Il destino ha voluto disegnare un tabellone identico a quello delle Finals 2024: Italia-Polonia da una parte, Brasile-Giappone dall’altra. Ma se la forma è la stessa, la sostanza promette di essere molto diversa. PerchĂ© Lodz non è Bangkok. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley Nations League 2025, semifinale Italia-Polonia: una sfida che profuma di déjà -vu e di futuro