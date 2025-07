Volley l’Italia sfiderà il Brasile in finale di Nations League Gabi risolutrice nella maratona col Giappone

L’Italia affronterĂ il Brasile nella finale della Nations League 2025 di volley femminile, che andrĂ in scena domenica 27 luglio (ore 20.00) alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). Le Campionesse Olimpiche hanno regolato le padrone di casa con il massimo scarto e difenderanno il trofeo conquistato dodici mesi fa, fronteggiando le sudamericane, uscite vittoriose da un’autentica maratona contro il Giappone. Le verdeoro si sono imposte con il punteggio di 3-2 (23-25; 25-21; 25-18; 19-25; 15-8) al termine di un confronto tiratissimo prolungatosi oltre le due ore di gioco: la Nazionale che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi 2024 ha saputo rimontare in seguito a un primo set perso in volata, si è portata in vantaggio ed è poi stata trascinata al tie-break, dove ha dominato in lungo e in largo contro delle avversarie ormai allo stremo delle energie dopo il successo contro la Turchia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, l’Italia sfiderĂ il Brasile in finale di Nations League. Gabi risolutrice nella maratona col Giappone

Volley femminile, l’Italia debutta con una vittoria: Germania sconfitta senza le big - L’Italia ha incominciato la stagione agonistica battendo la Germania per 3-1 (25-18; 20-25; 25-17; 25-21) nell’amichevole andata in scena al PalaIgor di Novara.

LIVE Italia-Germania 3-1, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre partono col piede giusto! Bene muro e attacco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ezeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! L’Italia debutta con un successo di sostanza contro la Germania! 24-21 Errore al servizio Germania 23-21 La pipe di Alsmeier 23-20 Giovannini! 