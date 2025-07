Primi annunci di mercato in vista della stagione 202526: l’ Elettromeccanica Angelini Cesena, impegnata nel campionato di serie B1 femminile di pallavolo, riparte da Benazzi, Pasini, Caniato e Guardigli. Irene Caniato e Lucia Guardigli, entrambe centrali, rispettivamente classi 2000 e 1997 sono un punto fermo per il gioco veloce e il presidio a muro del sestetto bianconero. Caniato, 185 cm e cresciuta a Cesena, sarĂ in prima squadra per il quinto anno consecutivo; Guardigli, 193 cm di Faenza, vestirĂ la divisa bianconera per la quarta stagione di fila. Rivoluzione invece per quanto riguarda i ruoli di capitan Giada Benazzi e Amelia Pasini: quest’ultima, infatti, dopo le eccellenti prestazioni nella scorsa stagione, playoff inclusi, si è guadagnata il posto da opposto titolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley Club, nuove sfide. Pasini, astro nascente