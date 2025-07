Voli liquidi nel bagaglio a mano senza limiti

Il limite in realtà c’è ed è quello dei due litri per singolo contenitore, ma adesso ormai è ufficiale: la Conferenza europea sull’Aviazione civile, come avevamo scritto nei giorni scorsi che sarebbe successo, ha dato il via libera al trasporto nel bagaglio a mano che porteremo in aereo di liquidi come profumi, liquori, bottiglie di vino e olio, ma anche gel, creme e aerosol. E questo a partire da subito e per tutti i voli in partenza negli aeroporti europei dotati di scanner di ultima generazione. Tra gli scali aeroportuali europei sono inclusi quindi quelli italiani di Milano (Malpensa e Linate), Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino che infatti hanno introdotto nuovi scanner 3D. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Voli, liquidi nel bagaglio a mano senza limiti

