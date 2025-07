Vittoria storica Il Tar gela il Centro islamico | la svolta senza precedenti a Monfalcone

Vince la Lega e vince la legalità a Monfalcone dopo una storica battaglia targate Anna Maria Cisint per riprendere possesso dei locali diventati ostaggio dei locali di un luogo di culto mascherato da centro culturale. Infatti, il Tar Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso presentato dal centro islamico “Darus Salaam”, con il quale veniva impugnato il provvedimento del Comune che disponeva l'acquisizione “per legge” dell'immobile sito in via Duca d'Aosta 28. Il ricorso era stata presentata dal centro islamico guidato da Bou Konate, dopo la notifica del verbale conseguente all'accertata inottemperanza all'ordine di ripristino della destinazione d'uso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Vittoria storica”. Il Tar gela il Centro islamico: la svolta senza precedenti a Monfalcone

In questa notizia si parla di: centro - islamico - storica - monfalcone

Cantù, il Comune perde la battaglia legale contro il centro islamico: amministrazione costretta a pagare le spese - CANTÙ – Il Consiglio di Stato ha depositato le sentenze con le quali ha respinto gli appelli promossi dall’amministrazione comunale contro l’associazione Assalam che rivendicava la possibilità di utilizzare l’immobile di sua proprietà in via Milano, nella zona artigianale della città , anche per pregare.

Castano Primo, aperto il centro islamico tra ringraziamenti e polemiche - Castano Primo, 1 luglio 2025 – È stato inaugurato il centro islamico “Faizane Madina”, ricavato all’interno dell’ex palestra N Joy di via 26 Febbraio.

Bambini in preghiera al centro islamico: scuola sotto ispezione del Ministero - Il Ministero dell'Istruzione vuole vederci chiaro sul caso degli alunni dell'asilo parrocchiale Santa Maria delle Vittorie di Ponte della Priula inginocchiati in preghiera nella moschea del centro islamico Emanet.

Il centro islamico Darus è passato nelle disponibilità immobiliari del Comune di Monfalcone nell’ambito della procedura avviata dall’amministrazione municipale in base alla legge regionale 9 del 2019, che prevede la possibilità , per un Comune, di avviare un Vai su Facebook

Monfalcone, intavolato l’immobile del centro islamico; Basta moschee abusive. Monfalcone vince la sua battaglia; Stranieri contro. A Monfalcone la prima lista islamica d'Italia. La destra ci ha ghettizzato (di A. Raimo).

Monfalcone, il Tar boccia il ricorso del Centro islamico. Cisint: “Vittoria storica” - Vince la Lega e vince la legalità a Monfalcone dopo una storica battaglia targate Anna Maria Cisint per riprendere possesso dei locali ... Da iltempo.it

Il Tar dà ragione al comune di Monfalcone nel ricorso del "Darus Salaam" - Confermata l'acquisizione "per legge" dell'immobile di proprietà del centro islamico situato in via Duca D'Aosta ... Lo riporta rainews.it