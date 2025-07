Virus Chikungunya un caso di ' febbre spaccaossa' | disinfestazione in centro

ROVIGO - Un nuovo allarme sanitario scuote Rovigo, questa volta legato alla salute pubblica. L'Azienda Ulss 5 Polesana ha segnalato al Comune il manifestarsi di un caso umano di infezione da. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Virus Chikungunya, un caso di 'febbre spaccaossa': disinfestazione in centro

Possibile caso di virus Chikungunya o Dengue disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora - In seguito alla segnalazione da parte dell’Ausl di Piacenza di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya o Dengue rilevato in città , il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore.

Nuovo caso di virus dengue ad Arezzo: disposta la disinfestazione nell’area dell’ospedale - AREZZO – Nuovo caso di virus dengue e nuova ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli con la quale viene disposta la disinfestazione dell’area circostante l’ospedale San Donato.

Nuovo caso di virus Dengue e ordinanza per la disinfestazione delle aree interessate - Arezzo, 4 luglio 2025 – Nuovo caso di virus Dengue e ordinanza per la disinfestazione delle aree interessate Nuovo caso di virus Dengue e nuova ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli con la quale viene disposta la disinfestazione dell'area circostante l’ospedale San Donato.

