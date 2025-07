Virus Chikungunya primo caso in Italia | l' incubo di una nuova pandemia

Allarme zanzare. A far preoccupare l'Organizzazione mondiale della sanità è un nuovo virus. Si tratta del Chikungunya,  una malattia virale trasmessa all'uomo da zanzare infette. Il virus si manifesta con febbre alta, mal di testa, stanchezza e forti dolori articolari. Un'infezione che giĂ anni fa proliferò in una vera e propria epidemia, con oltre mezzo milione di persone colpite nel mondo. E che ora si sarebbe ripresentato partendo dall'isola La RĂ©union, dipartimento francese nell’Oceano Indiano, tra Madagascar e Mauritius. In Europa, è la Francia a registrare il maggior numero di casi: 800, rinvenuti tra il 1° maggio e il 22 luglio 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Virus Chikungunya, primo caso in Italia: l'incubo di una nuova pandemia

In seguito alla segnalazione da parte dell'Ausl di Piacenza di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya o Dengue rilevato in città , il Comune ha emesso un'ordinanza urgente per l'avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore.

In seguito alla segnalazione da parte dell'Azienda Usl, di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya rilevato in città , il sindaco Katia Tarasconi ha firmato il 16 luglio un'ordinanza urgente per l'avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della.

Il Comune di Piacenza ha ricevuto il 17 luglio dall'Azienda Usl, la comunicazione di esito negativo degli esami di laboratorio relativi al potenziale caso di virus Chikungunya per un cittadino residente in zona Veggioletta.

