Virus Chikungunya primi contagi autoctoni in Italia | scatta disinfestazione straordinaria per zanzara tigre

Tre finora i casi autoctoni di Virus Chikungunya e cioè di contagio avvenuto nel nostro Paese, tutti nel Bolognese. Disinfestazioni straordinarie per zanzara tigre in Emilia-Romagna e Veneto dove sono scattati i piani regionali di sorveglianza e controllo delle zanzare. La Chikungunya, come la Dengue, infatti è una malattia tipica delle zone tropicali che si trasmette all'uomo solo attraverso la puntura delle zanzare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Possibile caso di virus Chikungunya o Dengue disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora - In seguito alla segnalazione da parte dell’Ausl di Piacenza di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya o Dengue rilevato in città , il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore.

Possibile caso di virus Chikungunya: disinfestazione straordinaria alla Veggioletta - In seguito alla segnalazione da parte dell’Azienda Usl, di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya rilevato in città , il sindaco Katia Tarasconi ha firmato il 16 luglio un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della.

Esito negativo per il virus Chikungunya alla Veggioletta: stop alla disinfestazione - Il Comune di Piacenza ha ricevuto il 17 luglio dall'Azienda Usl, la comunicazione di esito negativo degli esami di laboratorio relativi al potenziale caso di virus Chikungunya per un cittadino residente in zona Veggioletta.

Non basta il West Nile. Un altro virus incombe sull'estate. Anche questo viene trasmesso dalle zanzare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità martedì ha lanciato l'allarme per il chikungunya. L'incubo è che possa esserci una nuova epidemia dopo quella d

Chikungunya, il 'caso zero' nel bolognese è importato: nessuna infezione autoctona - L'Ausl Bologna ha individuato la fonte del primo contagio inizialmente considerato autoctono. Secondo adnkronos.com