Virus Chikungunya in Italia Oms lancia l’allarme sul rischio globale

Dopo West nile, un altro virus si affaccia in Italia: è il virus Chikungunya. L’allarme arriva dall’Organizzazione mondiale della sanitĂ , che martedì scorso ha parlato di “rischi globali”. Sarebbero almeno 5,6 miliardi le persone che vivono in zone potenzialmente a rischio. La storia sembra ripetersi, dopo l’ epidemia del 2004-2005. Questa infatti sarebbe una nuova ondata del virus che mise giĂ in ginocchio oltre mezzo milione di persone in tutto il mondo. La nuova ondata di Chikungunya. Il virus Chikungunya è giĂ noto. Non si tratta di qualcosa di nuovo, ma di una nuova ondata di un virus capace di mettere a rischio miliardi di persone. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Virus Chikungunya in Italia, Oms lancia l’allarme sul “rischio globale”

Possibile caso di virus Chikungunya o Dengue disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora - In seguito alla segnalazione da parte dell’Ausl di Piacenza di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya o Dengue rilevato in città , il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore.

Possibile caso di virus Chikungunya: disinfestazione straordinaria alla Veggioletta - In seguito alla segnalazione da parte dell’Azienda Usl, di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya rilevato in città , il sindaco Katia Tarasconi ha firmato il 16 luglio un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della.

Esito negativo per il virus Chikungunya alla Veggioletta: stop alla disinfestazione - Il Comune di Piacenza ha ricevuto il 17 luglio dall'Azienda Usl, la comunicazione di esito negativo degli esami di laboratorio relativi al potenziale caso di virus Chikungunya per un cittadino residente in zona Veggioletta.

