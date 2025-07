Virus Chikungunya epidemia in Francia e primo caso in Italia L’Oms | Possibile rischio globale

Secondo l’Organizzazione, almeno 5,6 miliardi di persone vivrebbero in zone potenzialmente a rischio. I sintomi: febbre, stanchezza e dolori articolari. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Virus Chikungunya, epidemia in Francia e primo caso in Italia. L’Oms: «Possibile rischio globale»

