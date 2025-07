Virus Chikungunya dopo la Francia scatta l' allarme anche in Italia | il primo caso zero nel Bolognese Sintomi cosa fare cure

Il virus Chikungunya non è piĂą un lontano problema esotico: è arrivato in Italia. E non in maniera teorica, ma con un primo caso identificato e confermato a Bentivoglio, nel. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Virus Chikungunya, dopo la Francia scatta l'allarme anche in Italia: il primo caso zero nel Bolognese. Sintomi, cosa fare, cure

Possibile caso di virus Chikungunya o Dengue disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora - In seguito alla segnalazione da parte dell’Ausl di Piacenza di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya o Dengue rilevato in città , il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore.

Possibile caso di virus Chikungunya: disinfestazione straordinaria alla Veggioletta - In seguito alla segnalazione da parte dell’Azienda Usl, di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya rilevato in città , il sindaco Katia Tarasconi ha firmato il 16 luglio un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della.

Esito negativo per il virus Chikungunya alla Veggioletta: stop alla disinfestazione - Il Comune di Piacenza ha ricevuto il 17 luglio dall'Azienda Usl, la comunicazione di esito negativo degli esami di laboratorio relativi al potenziale caso di virus Chikungunya per un cittadino residente in zona Veggioletta.

Innovatore nel campo dell'elettronica, nel 1978 aveva fondato il gruppo con sede nel Vicentino (primo produttore di veicoli a due ruote elettrici in Italia, con 250 punti vendita in Europa)

