E’ sempre più la Virtus di Capitan Futuro, Alessandro Pajola. Il playmaker bianconero, attualmente in ritiro con la nazionale italiana a Folgaria insieme ai compagni di squadra Diouf, Niang e Akele (fresco di nuovo taglio di capelli), è stato infatti insignito del premio come giocatore italiano nel 39° premio Reverberi – Oscar del Basket, il riconoscimento più antico e ambito della pallacanestro italiana. Punto di forza della Virtus e della nazionale azzurra, Pajola è il giocatore simbolo bianconero a conferma della qualità e dello spessore tecnico e caratteriale del playmaker di Ancona. Promosso dal Comune di Quattro Castella (Reggio Emilia) e dedicato alla memoria del compianto arbitro internazionale Pietro Reverberi, il premio al femminile è andato a Cecilia Zandalasini, ala della franchigia Golden State Valkiryes ed ex giocatrice della Virtus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, Pajola conquista l’Oscar. Premio Reverberi al playmaker

