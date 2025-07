Virginia Raffaele si commuove al Giffoni film festival quando una ragazzina le dice | Gli attori con disabilità dovrebbero essere interpretati da attori con disabilità come me

L'attrice ha presentato con il regista Riccardo Milani il film La vita va così, una commedia ambientata in Sardegna in uscita in autunno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Virginia Raffaele si commuove al Giffoni film festival quando una ragazzina le dice: «Gli attori con disabilità dovrebbero essere interpretati da attori con disabilità come me»

