Violenze domestiche e bullismo a scuola quattro ammonimenti del questore | i casi in città

Dal controllo emotivo e sociale a danno della compagna alle violenze anche fisiche davanti ai figli, passando per la tutela dei genitori anziani minacciati dal figlio e per gli atteggiamenti prepotenti e vessatori di una minore nei confronti di altri giovani alunni. Sono i casi che hanno fatto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: violenze - casi - domestiche - bullismo

Omofobia, aumentano a Roma e nel Lazio i casi di violenze - Violenze in famiglia dopo il coming out, bullismo a scuola e rapine a sfondo omotransfobico. I dati forniti dalla Gay help line, alla vigilia della Giornata contro l’omotransfobia, il 17 maggio, tracciano un quadro allarmante.

Casi di violenze. Accesso vietato nelle stazioni - Divieto di accesso alla metropolitana e alla stazione ferroviaria di Brescia. È il provvedimento Dacur, il primo firmato dal questore nel Bresciano, emesso nei confronti di tre ragazzi protagonisti di violenze nelle aree in questione.

Figli estorcono soldi a due madri a Crotone con soprusi e violenze, casi di inferno domestico - Due uomini fermati a Crotone per violenza domestica: misure cautelari e arresti grazie all’intervento della Polizia di Stato.

Violenze e bullismo, 6 ammonimenti del Questore; Bullismo, spaccio e violenze domestiche. A Lecco 100 segnalazioni con YouPol da inizio anno; Bullismo, violenze e richieste d’aiuto, la scatola magica che svela i segreti dei bambini: come una semplice idea sta cambiando il clima in classe.

Maltrattamenti, violenza domestica e bullismo, il Questore Stellino emette 6 ammonimenti a tutela delle vittime - Maltrattamenti, violenza domestica e bullismo, il Questore Stellino emette 6 ammonimenti a tutela delle vittime #livorno #sicurezza ... Si legge su livornopress.it

Bullismo, spaccio e violenze domestiche. A Lecco 100 segnalazioni con ... - Durante la pandemia da Covid e il lockdow si è rivelata però molto utile anche per segnalare casi di violenze domestiche. Lo riporta ilgiorno.it