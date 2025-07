Fu una notte durissima. Scene di violenza sconvolsero via Verdi e il centro durante la Notte Bianca: risse, urla e panico. Per quello che accadde, nel giugno scorso, la Questura di Pisa ha disposto il Daspo Urbano nei confronti di quattro persone ritenute responsabili di gravi condotte tenute proprio quella sera in cui ad un certo punto la festa deflagrò. Il Daspo urbano è una misura di prevenzione che limita l’accesso di una persona alla città o a specifiche zone della città . Va ricordato, anche, che dopo quei fatti gravissimi ci fu la convocazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, in Prefettura, per analizzare cos’era successo e cosa è necessario fare perché non accada più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenze alla Notte bianca. Scatta il Daspo urbano per quattro persone