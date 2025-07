Violento scontro moto-furgone nel Siracusano | morto un 25enne

Un giovane di 25 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30, sulla Siracusa-Floridia. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era in sella ad una moto quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato con un furgone. L’impatto è stato violento, il 25enne è stato sbalzato dalla sella e poco dopo è stato soccorso. Si è compreso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

