Vinicius sconvolto dall’arrivo di Mbappé | per Xabi Alonso non è un intoccabile l’Arabia Saudita è più vicina

Vinicius sconvolto dall’arrivo di Mbappé: dopo la rottura col Real Madrid, l’Arabia Saudita è più vicina Vinicius ha cambiato idea. Sembrava tutto fatto per il rinnovo del suo contratto (che scade nel 2027). Mancava solo la firma. Invece il calciatore brasiliano è tornato sui suoi passi e ha detto che quell’accordo non gli va più bene. Un passaggio che a questo punto potrebbe determinare l’addio del brasiliano al club di Florentino Perez. Vinicius vorrebbe 25 milioni di euro. Come riporta il giornalista Antón Meana di Cadena Ser. Le parti sono lontane. Questo complica notevolmente il rinnovo, alla radio hanno assicurato che: “se la condizione per rimanere al Real Madrid è guadagnare quanto Mbappé, il rinnovo non si farà e lui non rimarrà”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

