Vincenzo Schettini | La laurea? Un' emozione Sono andato a dirigere il mio gruppo gospel

È un fiume in piena Vincenzo Schettini. Professore, fisico, divulgatore scientifico, musicista, conduttore televisivo italiano. Difficile definirlo se non con l'unica parola possibile: sognatore. È l'impressione che si ha quando appare in televisione, sui social, o sul palcoscenico di corso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Il prof che ci piace, Vincenzo Schettini, riempie la piazza a Lecco - Lecco, 4 maggio 2025 – Il prof e la fisica che ci piacciono. Piazza gremita come non mai e standing ovation sabato sera a Lecco per la lezione di Vincenzo Schettini, il professore di fisica tra i più noti divulgatori scientifici sui social in Italia che è anche un conduttore televisivo.

“L’artigianato che ci piace”, Vincenzo Schettini a confronto con 500 studenti - LECCE – Arriva a Lecce “L’artigianato che ci piace”, l’evento ideato da Confartigianato imprese per promuovere, sul territorio nazionale, l’artigianato tra i giovani e per mostrarne concretamente tutte le opportunità di crescita personale, di sbocco lavorativo, di maturazione di competenze.

Vincenzo Schettini in visita ai piccoli pazienti dell'ospedale Gaslini - Il professor Vincenzo Schettini, amato da tantissimi ragazzi per il suo modo unico di raccontare la fisica e la scienza, ha fatto visita ai piccoli pazienti dell'ospedale Gaslini insieme ai volontari dell'associazione di promozione sociale 'Penso Positivo by Tommaso', nata dal coraggio e.

Vincenzo Schettini: La mia laurea? Un'emozione. Sono andato a dirigere il mio gruppo gospel; Il prof più amato d'Italia sbarca a Torino: la fisica diventa spettacolo al Teatro Alfieri; BVR Banca Veneto Centrale premia i talenti del territorio: 237 borse di studio ai giovani più meritevoli.

Gli auguri del prof Schettini ai maturandi - iO Donna - C ommosso, nostalgico e con il cuore in mano, il prof Vincenzo Schettini dedica preziose parole di incoraggiamento ai maturandi di quest’anno. Lo riporta iodonna.it