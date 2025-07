Vince il concorso a 23 anni la sannita Camilla Lucia tra le maestre più giovani d’Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto Vincere un concorso e trovarsi di colpo al centro dell’attenzione per un traguardo incredibile. E’ la storia di Camilla Lucia Leone, 23enne di Solopaca, fresca di successo nel concorso per l’assegnazione di una cattedra per la scuola primaria nella regione Lazio. La ragazza ha scelto Ciampino, dove ha già insegnato da precaria durante l’anno che si è appena concluso. Un successo personale, quello di Camilla Lucia, che la porta a diventare una delle maestre più giovani d’Italia, se non la più giovane in assoluto se si escludono, ovviamente, i docenti tecnici che insegnano col diploma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

