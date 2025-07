Villa Pamphili esami sul corpo di Anastasia Trofimova | Trovati graffi potrebbe essere stato trascinata

Sul corpo di Anastasia Trofimova sono stati riscontrati graffi: probabilmente è stata trascinata per i sentieri di Villa Pamphili e abbandonata in fin di vita nel luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - È stata l’ ultima volta che Anastasia Trofimova è stata vista viva, insieme alla figlia Andromeda e all’uomo ora sospettato di averle uccise: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

Ferite profonde su entrambe le gambe, segno che Anastasia Trofimova potrebbe essere stata trascinata quando era ancora viva, ferendosi con la vegetazione del parco di Villa Pamphilj, dove il suo corpo è stato trovato il 7 giugno Vai su Facebook

