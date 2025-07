La decisione da parte di Robert Lewis di impugnare la delibera di esclusione dalla Vigor non può essere ignorata. A settembre si aprirà un processo che in un modo o nell’altro sarà decisivo per l’ assetto societario del club. La dirigenza è apparsa tranquilla, i tifosi invece non stanno toccando il tema nei canali web del club, solitamente ricchi di commenti e suggestioni. Si va avanti al ’Bianchelli’ con la consapevolezza che una spada di Damocle sul capo c’è. Intanto mister Magi lavora, prende confidenza con il gruppo e valuta tra i giovani chi potrà rimanere in rossoblu e chi invece, a fine preparazione, dovrà lasciare Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vigor, Traore è già una certezza. Il classe 2008 in prima squadra