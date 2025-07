Vigili rovistano tra i rifiuti differenziati male tre multe a Cislago

Tre cittadini di Cislago sono stati sanzionati dalla polizia locale per gravi infrazioni alle regole della raccolta differenziata. I trasgressori sono stati individuati grazie a mirati controlli condotti dagli agenti per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e scoraggiare comportamenti incivili che danneggiano l’ambiente urbano. I vigili hanno scoperto sacchi della raccolta differenziata esposti nei giorni . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

