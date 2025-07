Vigili del fuoco | 200 mila euro per il nuovo polo di pronto intervento di Valmadrera

Un investimento strategico per la sicurezza e il presidio del territorio. È questo il significato dell’emendamento sottoscritto dal consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini, nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2025-2027, che prevede uno stanziamento complessivo di 200.000 euro in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

