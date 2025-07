Vigile del fuoco in vacanza salva un uomo che stava annegando

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 63 anni è stato salvato da un vigile del fuoco fuori servizio dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua a Punta Licosa, lungo la costa del comune di Castellabate, nel Cilento in provincia di Salerno. L’intervento tempestivo del pompiere, in vacanza nella zona, ha evitato conseguenze peggiori. Il 63enne, del posto, era in mare insieme al nipote in una delle calette del tratto denominato “La Parula”, quando ha improvvisamente mostrato segni di difficoltĂ respiratoria. Alcuni bagnanti hanno subito allertato i soccorsi, mentre il vigile del fuoco si è tuffato e ha riportato l’uomo a riva, iniziando le prime manovre di emergenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vigile del fuoco in vacanza salva un uomo che stava annegando

