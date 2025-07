Il termine “ vu cumprà”, nato per definire i venditori abusivi che percorrono le spiagge italiane con masserizie varie da vendere ai bagnanti, nasceva da una sintesi forse un po’ rozza ma senza alcuna implicazione razzista, negli anni Novanta, quando perfino in trasmissioni tv di successo veniva utilizzata per parodie comiche. Oggi le cose sono un po’ cambiate e al “ politically correct ” si adegua anche la storica enciclopedia Treccani, che arriva alla conclusione di considerare l’espressione “vu cumprà” un termine dispregiativo con forti connotazioni razziste, e non legittimato, ma solo documentato per scopi storici e lessicali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vietato dire “vu cumprà” in spiaggia, la Treccani boccia la definizione: “E’ una forma di razzismo”