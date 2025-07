VIDEO | Virus West Nile Rocca fa il pompiere | Non è il covid Ci dobbiamo convivere

"Nessun allarmismo, non √® il Covid". Ha risposto cos√¨ il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, interpellato in merito alla diffusione del virus West Nile nel Lazio. Nel frattempo sono 7 i nuovi casi."Innanzitutto √® importante la disinfestazione e su questo stiamo dando indicazioni ad. 🔗 Leggi su Romatoday.it

De Luca sui casi di West Nile in Campania: ¬ęStiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti¬Ľ - ¬ęStiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'√®, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari¬Ľ.

Cos‚Äô√® il virus West Nile che ha gi√† ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. √ą la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com‚Äô√® fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: ¬ęCos√¨ il virus pu√≤ durare settimane¬Ľ - Sono cinquantuno nuovi casi¬†di¬†infezione da West Nile Virus ¬†segnalati in Italia¬†dal 12 al 18 settembre¬†2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

West Nile, esteso test a tutti i donatori di sangue nel Lazio. Francesco Rocca: «Nessun allarmismo, non è il Covid» - La Regione Lazio dispone l'estensione dell'esecuzione del test Nucleic Acid Test per il Virus West Nile a tutti i donatori di sangue ... Riporta msn.com

West Nile, Dengue e Chikungunya in Italia: i dati ufficiali dell'Iss. Vincenzo De Luca: «Nessun focolaio in Campania» - Dall'inizio dell'anno al 22 luglio 2025 in Italia sono stati segnalati 96 casi di Dengue e trenta di Chikungunya, nessuno dei quali letale. leggo.it scrive