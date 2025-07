VIDEO | Tributo ad Hulk Hogan in apertura di SmackDown I classici 10 rintocchi e le parole di Triple H

Questa notte in apertura di SmackDown, la WWE ha voluto omaggiare una delle più grandi Superstar della storia, la Leggenda immortale Hulk Hogan. Roster riunito sullo stage, con la presenza degli Hall of Famer e amici di Hogan Jimmy Hart, Sgt. Slaughter, Jim Duggan e Ted DiBiase accanto a Triple H. Proprio il COO della WWE sullo stage ha preso la parola per ricordare la leggenda, un amico che prima ha guardato in tv per poi condividere il ring con lui. Un uomo che ha ispirato milioni di persone nel mondo, senza il quale oggi molti non sarebbero stati su quello stage. Parole che hanno preceduto i classici 10 rintocchi della campanella che hanno unito fan e atleti nel silenzio e nel ricordo di Hulk Hogan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

