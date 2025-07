Video storie e documentari | | Il progetto Memorie Picene

Raccontare per ricordare e costruire il futuro di un territorio. È questo l'obiettivo del progetto Memorie Picene che è stato presentato ieri nella sala Ceci della pinacoteca civica e realizzato grazie ai fondi Pnrr. Conservare e valorizzare la memoria storica del territorio passa attraverso racconti, esperienze e tradizioni dei luoghi. Questo avverrà attraverso la realizzazione di una serie di video interviste, storie e documentari. Ogni racconto così potrà diventare un tassello fondamentale per comprendere chi siamo e da dove veniamo, stimolando al contempo le riflessioni sul futuro. "Sono veramente soddisfatta di presentare questo progetto rientrante nel percorso di valorizzazione e salvaguardia delle ricchezze che la nostra amministrazione ha intrapreso – sostiene l'assessora al bilancio Francesca Pantaloni –.

