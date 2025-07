Nozze eleganti e piene d'amore per il difensore francese e la modella albanese. Kleofina è stata la protagonista assoluta per eleganza: abiti da favola, anche in spiaggia. 🔗 Leggi su Golssip.it

© Golssip.it - VIDEO / Nozze in Costiera Amalfitana, la moglie di Pavard acclamata in spiaggia: “Kleo, Kleo!”