Viaggiare e divertirsi. Grinta BMW 1300 RT. La potenza nel cuore.

La nuova BMW R 1300 RT segue le orme del modello precedente di grande successo, confermando le qualità comprovate della gamma RT, come la capacità di affrontare lunghi viaggi e il comfort di guida da soli, in coppia o con un ampio carico di bagagli. Dotazioni opzionali come il freno sportivo, il rinnovato Shift Assistant Pro e il nuovo sistema elettronico di sospensioni DSA, consentono uno stile di guida ancora più attivo e dinamico. Tutto questo, abbinato a un design più dinamico e visivamente alleggerito, promette di proseguire la storia di successo della BMW RT. Il concept di protezione contro vento e intemperie della nuova R 1300 RT prevede carenature laterali regolabili, perfettamente integrate nel design complessivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

