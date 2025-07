Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilit√† un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilit√† un servizio della regione Lazio traffico per lo pi√Ļ sulla rete viaria della nostra regione segnaliamo su via Laurentina code per traffico intenso tra Colle Romito e Colle Marini in direzione della capitale che possiamo sulla regionale Firenze dove si sta in fila tra via del Commercio e via genio civile verso Anzio previsto per questo ultimo fine settimana di luglio traffico da bollino rosso per il primo esodo estivo per agevolare gli spostamenti sulle strade nella giornata di domani 27 luglio dalle 7 alle 22 sto per mezzi pesanti con Massa superiore alle 3 tonnellate e mezzo di trasporto ferroviario sulla alta velocit√† Firenze Roma la circolazione √® tornata regolare tra Orvieto e Firenze Dopo un inconveniente tecnico sulla linea i treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 40 minuti da Chiara Chiavari infomobilit√† tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non √® un gioco l'alcol pu√≤ uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilit√† un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Viabilit√† Roma Regione Lazio del del 26-07-2025 ore 19:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità di nuovo mentovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare sono due gli incidenti che si sono verificati lungo la carreggiata interna il primo causa code tra Tiburtina e Prenestina l'altro General Ardeatine Pontina le altre notizie i cantieri sulla Firenze Roma per consentire i lavori di manutenzione del cavalcavia stasera dalle ore 22 fino alle 6 di domani mattina è chiusa la stazione di Guidonia Montecelio in entrata verso Firenze in alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A24 da stazione di Tivoli direzione Roma per immettersi in A1 in direzione Firenze sempre in A1 ma sulla direttrice Roma Napoli per lavori di pavimentazione chiusa l'uscita di Cassino per il traffico che proviene da Napoli dalle 21 di questa sera e fino alle 20 domani mattina in alternativa si possono utilizzare le stazioni di Pontecorvo in entrata verso Roma e di San Vittore in uscita per chi proviene da Napoli Daniela Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione aggiornamento un servizio della Regione Lazio https://storage.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo segnalando 6 km di coda per un incidente sulla A1 milano-napoli tra la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio in direzione Napoli code per incidente anche sulla Nomentana all'altezza del raccordo nei due sensi e passiamo a raccordo anulare code a tratti carreggiata esterna tra da Roma Fiumicino a la diramazione Roma Sud Amen l'eterno abbiamo contattati tra famiglia e Prenestina code a tratti anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo code sulla Roma Fiumicino tra la Colombo via della Magliana Verso il raccordo e con la cassa te l'ho già te la Giustiniana nei due sensi le code sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e venivano verso Ostia a Federico Di Lernia Trani mobilità Per il momento tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https://storage.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio dalla 24 tratto Urbano si sta in coda per incidente tra Togliatti Fiorentini direzione tangenziale est andiamo sulla Appia un incidente che ha un sacco di via Enzo Ferrari e via Daniele Manin direzione Abano sulla Tiburtina risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code a tratti da via di Settecamini alla Raccordo Anulare verso quest'ultimo ci spostiamo sulla Flaminia Dove troviamo code tra raccordo a Bari via di due punti verso il centro sulla Casilina code a tratti da finocchio a Tor Bella Monaca verso Roma infine sulla statale Salaria code a tratti tra Villa Spada e via del Foro Italico in direzione centro è tutto per ora da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento di servizio della Regione Lazio https://storage.

