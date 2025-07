Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilitĂ Buon sabato e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilitĂ un servizio della regione Lazio in apertura gli incidenti Uno entrambi risolti sia l'incidente sulla direttrice roma-napoli tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli sia l'altro sulla direttrice Firenze Roma tra il bivio per la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio sempre in carreggiata Sud la circolazione nei due casi è scorrevole Cambiamo argomento previsto per questo ultimo fine settimana di luglio traffico da bollino rosso per il primo esodo estivo per agevolare gli spostamenti sulle autostrade Stoppa i mezzi pesanti con Massa superiore alle 3 tonnellate e mezzo nelle giornate di oggi sabato 26 dalle 8 alle 16 e domani domenica 27 luglio dalle 7 alle 22 siamo in chiusura il trasporto ferroviario i lavori per la futura fermata Pigneto si svolgono nelle giornate di oggi sabato 26 domani domenica 27 luglio il servizio Dunque in modificato sia sulla F Orte Fiumicino aeroporto i treni limitano e originano Roma Tiburtina e Roma Ostiense sia sulla fl3 Roma Cesano Viterbo i tre limitano e originano a Roma Ostiense mentre il servizio del Leonardo Express è regolare Dadina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - ViabilitĂ Roma Regione Lazio del del 26-07-2025 ore 08:40

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilitĂ

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità di nuovo mentovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare sono due gli incidenti che si sono verificati lungo la carreggiata interna il primo causa code tra Tiburtina e Prenestina l'altro General Ardeatine Pontina le altre notizie i cantieri sulla Firenze Roma per consentire i lavori di manutenzione del cavalcavia stasera dalle ore 22 fino alle 6 di domani mattina è chiusa la stazione di Guidonia Montecelio in entrata verso Firenze in alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A24 da stazione di Tivoli direzione Roma per immettersi in A1 in direzione Firenze sempre in A1 ma sulla direttrice Roma Napoli per lavori di pavimentazione chiusa l'uscita di Cassino per il traffico che proviene da Napoli dalle 21 di questa sera e fino alle 20 domani mattina in alternativa si possono utilizzare le stazioni di Pontecorvo in entrata verso Roma e di San Vittore in uscita per chi proviene da Napoli Daniela Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione aggiornamento un servizio della Regione Lazio https://storage.

ViabilitĂ Roma Regione Lazio del del 07-05-2025 ore 19:40 - Astral infomobilitĂ trovati dalla redazione di Astral infomobilitĂ un servizio della regione Lazio abbiamo segnalando 6 km di coda per un incidente sulla A1 milano-napoli tra la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio in direzione Napoli code per incidente anche sulla Nomentana all'altezza del raccordo nei due sensi e passiamo a raccordo anulare code a tratti carreggiata esterna tra da Roma Fiumicino a la diramazione Roma Sud Amen l'eterno abbiamo contattati tra famiglia e Prenestina code a tratti anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo code sulla Roma Fiumicino tra la Colombo via della Magliana Verso il raccordo e con la cassa te l'ho giĂ te la Giustiniana nei due sensi le code sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e venivano verso Ostia a Federico Di Lernia Trani mobilitĂ Per il momento tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https://storage.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio dalla 24 tratto Urbano si sta in coda per incidente tra Togliatti Fiorentini direzione tangenziale est andiamo sulla Appia un incidente che ha un sacco di via Enzo Ferrari e via Daniele Manin direzione Abano sulla Tiburtina risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code a tratti da via di Settecamini alla Raccordo Anulare verso quest'ultimo ci spostiamo sulla Flaminia Dove troviamo code tra raccordo a Bari via di due punti verso il centro sulla Casilina code a tratti da finocchio a Tor Bella Monaca verso Roma infine sulla statale Salaria code a tratti tra Villa Spada e via del Foro Italico in direzione centro è tutto per ora da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento di servizio della Regione Lazio https://storage.

Regione Lazio, domenica 29 giugno il Giubileo del Tevere e del Canottaggio Sociale #giornaleinfocastelliromani Regione Lazio #regionelazio #romacapitale Roma Capitale Vai su Facebook

In attesa dell’incontro di questa sera, giornata impegnativa. Roma - Inaugurazione Ponte e Viabilità Tor Vergata Roma - Sopralluogo Campo Volontari Portezione Civile in allestimento 4.000 posti letto per il Giubileo dei giovani. Roma - Giunta Regionale Vai su X

“Programma straordinario regionale di investimenti pubblici”: online l’avviso pubblico per le domande di contributo; Approvazione dell'”Avviso Pubblico per la presentazione da parte dei Comuni del Lazio di domande di contributo per la realizzazione di interventi nelle macro-classi “Infrastrutture pubbliche e sociali” e “Viabilità e mobilità ” in attuazione della DGR n. 369/2025; Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma, due audizioni in commissione.