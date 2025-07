Sfalci davanti alla chiesa Metodista di Corso Rosselli da circa tre mesi, e nonostante numerose segnalazioni al servizio di gestione alla fine sono stati tolti degli anziani che frequentano il tempio. A denunciare il degrado di Corso Rosselli è la stessa Chiesa Metodista. "Abbiamo a cuore la salvaguardia del creato o per dirlo in modo più laico, la tutela dell’ambiente - scrivono dal tempio di Corso Rosselli -. Ci piacciono molto le iniziative di sensibilizzazione che Nausicaa (Retiambiente ndr) mette in atto e riconosciamo lo sforzo, dal cambio dei bidoni a una differenziata più attenta fino al porta a porta sempre più esteso, ma non abbastanza da includere la nostra chiesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Rosselli: "E’ qui il degrado". I metodisti diventano ’spazzini’