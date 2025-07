Via Mariti cantiere paralizzato dalle indagini Una svolta per il dissequestro | La ‘nuova’ Rdb può finire l’appalto

Firenze, 26 luglio 2025 – La Rdb Ita spa che ha prodotto la trave killer, che spezzandosi nel cantiere di via Mariti ha ucciso cinque operai, è oggi un'azienda "nuova". I primi sei mesi di amministrazione sotto il controllo del tribunale di Firenze hanno rimesso in moto la produzione e salvaguardato i livelli occupazionali. PRESSPHOTO Firenze crollo nel cantiere dell'Esselunga di via Mariti, al momento 3 morti e 7 dispersi.. Foto Marco Mori:New Press Photo Arrivano nuove commesse per svariati milioni e le vecchie, quelle che erano in produzione al momento della strage e del relativo sequestro, sono state tutte verificate e consegnate ai committenti dopo un'attenta verifica di un pool di ingegneri guidati dal professor Marco Di Prisco, professore ordinario di tecnica delle costruzioni al Politecnico di Milano affiancato anche da Nello Visconti, ex direttore tecnico dell'impresa.

Firenze, il cantiere della tragedia di via Mariti: via le gru, comincia la messa in sicurezza - Firenze, 6 maggio 2025 – E' iniziato il percorso per la messa in sicurezza del cantiere di via Mariti, dove il 16 febbraio del 2024 morirono cinque operai dopo che una trave portante si spezzò.

