Via libera alla rete di teleriscaldamento | cantieri in partenza entro agosto

Il Comune di Montegrotto Terme ha dato il via libera definitivo alla realizzazione della rete di teleriscaldamento che sfrutterà le acque termali per riscaldare il centro storico. Con una delibera di Giunta, l'amministrazione ha approvato il progetto esecutivo dell'opera da 5,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

