Via libera ai liquidi nel bagaglio a mano | le reazioni dei passeggeri a Fiumicino | GUARDA

Dopo il via libera ai liquidi nel bagaglio a mano, Roma Fiumicino applica da subito le nuove regole Ue: "A partire dal 26 luglio 2025, in ottemperanza alle nuove disposizioni della Commissione Ue, grazie agli scanner di nuova generazione Eds C3 in uso presso l'aeroporto di Fiumicino per il controllo dei bagagli a mano, sarà consentito trasportare LAGs (Liquidi, Aerosol e Gel) in contenitori fino a 2L per singolo contenitore, mantenendoli all'interno del bagaglio a mano durante le operazioni di controllo", si legge sul sito della società che gestisce gli aeroporti di Roma. "I contenitori di capacità superiore a questa misura possono essere trasportati nel bagaglio a mano solo se vuoti, altrimenti, devono essere imbarcati nel bagaglio da stiva al check-in. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Via libera ai liquidi nel bagaglio a mano: le reazioni dei passeggeri a Fiumicino | GUARDA

