Roma, 26 luglio 2025 - Quest’estate la Terra sta girando più velocemente del solito: il 10 luglio è stato, ad esempio, un giorno eccezionalmente corto, essendo durato 1,36 millisecondi in meno delle ‘canoniche’ 24 ore. Ciò si è ripetuto il 22 luglio (-1,35 millisecondi) e si ripeterà il 5 agosto (-1,25 millisecondi). Com’è possibile? La durata di un giorno dipende dalla velocità in cui la Terra compie una rotazione completa sul proprio asse. Ma come ricorda la Cnn, le 24 ore sono di fatto una convenzione, perché pur corrispondendo grosso modo alle tempistiche, ogni rotazione è leggermente irregolare a causa di una serie di fattori, come l'attrazione gravitazionale della Luna, i cambiamenti stagionali nell'atmosfera e l'influenza del nucleo liquido della Terra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vi siete accorti che i giorni durano di meno? Ecco perché la Terra sta rallentando (e i satelliti potrebbero andare in tilt)