Vetro rotto e via col Rolex I predoni scappano in auto

Le modalitĂ sono sui generis a queste latitudini, almeno a memoria di chi investiga abitualmente sui predoni di orologi: i trasfertisti napoletani usano lo scooter, mentre i franco-algerini agiscono a piedi e in gruppo; le specialiste della tecnica dell’abbraccio incrociano le loro vittime in strada e poi si allontanano su auto guidate da complici. Giovedì sera, invece, i due uomini, descritti come nordafricani, che hanno depredato un imprenditore di un Rolex Gmt Master Batgirl in acciaio da 18mila euro sono arrivati in macchina, una Opel Corsa; e con quella sono ripartiti verso il centro dopo il colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vetro rotto e via col Rolex. I predoni scappano in auto

In questa notizia si parla di: rolex - predoni - auto - vetro

Vetro rotto e via col Rolex. I predoni scappano in auto; Imprenditore in Lamborghini Urus scippato di un Audemars Piguet da 30mila euro: due rapinatori in fuga sul TMax.

Vetro rotto e via col Rolex. I predoni scappano in auto - Manager di un’azienda orafa preso a pugni e rapinato: colpo da 18mila euro. Segnala msn.com

Gli rubano il Rolex mentre parcheggia la Porsche: finestrino rotto a "martellate" - I colpi per rompere il finestrino con un martelletto e poi un paio di forbici impugnate come arma per rubare un Rolex. Si legge su milanotoday.it