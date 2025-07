Vetrine spente e caro affitti Pd all' attacco | Narrazioni false La Lega cavalca il disagio e non offre soluzioni

“In merito alle dichiarazioni apparse sulla stampa a firma degli esponenti della Lega, riteniamo doveroso, come gruppo consiliare del Partito Democratico, riportare alcuni dati di fatto e chiarire il contesto, per rispetto della verità e dei cittadini di Cesena”. Così, in una nota, il gruppo del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it