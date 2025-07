Vetrine e affitti arriva la replica della Lega al Pd | Narrazioni irrealistiche La giunta annaspa per rimanere a galla

“La Lega non ha alcun bisogno di cavalcare i disagi che chiunque dotato di onestà intellettuale può toccare con mano. Noi fotografiamo da anni la situazione in continuo decadimento, chiediamo iniziative a chi amministra e abbiamo ripetutamente proposto quelle che, a nostro avviso, possono essere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Vetrine spente, la Lega: "Chiuso anche il Caffè Barriera. Lo stesso Comune chiede affitti stratosferici" - Non si attenua il dibattito a Cesena sul problema delle ‘vetrine spente’, sempre più diffuse in centro storico.

Vetrine spente e caro affitti, Pd all'attacco: "Narrazioni false. La Lega cavalca il disagio e non offre soluzioni" - “In merito alle dichiarazioni apparse sulla stampa a firma degli esponenti della Lega, riteniamo doveroso, come gruppo consiliare del Partito Democratico, riportare alcuni dati di fatto e chiarire il contesto, per rispetto della verità e dei cittadini di Cesena”.

