L’estate è la stagione perfetta per tornare in contatto con la natura, e nel corso degli anni il settore outdoor ha avuto una crescita esponenziale, grazie soprattutto alla tecnologia. L’evoluzione è continua, per abbigliamento, calzature e accessori. E le soluzioni a disposizione sono sempre più avanzate per comfort, performance e sostenibilità . Per cui buone vacanze, che sia mare o montagna: ecco qualche consiglio per viverla al meglio. COMODI E STABILI Nel mondo del trail running, stabilità e aderenza fanno la differenza. Le nuove Intense Pro Boa, frutto della collaborazione tra Soles by Michelin e Millet, hanno una suola progettata dall’azienda italiana JV International con mescola Formula, in grado di offrire trazione eccellente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vestiti di tecnologia per farsi trovare pronti nella "stagione outdoor"

