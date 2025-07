Vertice segreto Italia-Israele? I 5 Stelle incalzano Crosetto Che risponde | Nessuna vendita di armi a Israele

Il governo spieghi perché lo Stato maggiore della Difesa ha incontrato l’omologo delle Forze Armate israeliane e di cosa hanno discusso, visto che l’Italia si è impegnata a bloccare ogni fornitura di armi a Tel Aviv. È la richiesta che il Movimento 5 Stelle ha indirizzato al ministro Guido Crosetto, dopo lo scoop de Il Manifesto, che aveva svelato l’incontro del 23 luglio scorso tra i due stati maggiori. Un nuovo piano di cooperazione militare. “Non solo il governo si rifiuta di sospendere il memorandum del 2003 sulla cooperazione militare tra Italia e Israele, ma si appresta a stringere nuovi accordi di collaborazione con le forze armate di Netanyahu”, attaccano i capigruppo M5S delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, Arnaldo Lomuti e Bruno Marton. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Vertice segreto Italia-Israele? I 5 Stelle incalzano Crosetto. Che risponde: “Nessuna vendita di armi a Israele“



