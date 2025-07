Verstappen vince la Sprint in Belgio Leclerc quarto

L'olandese precede le due McLaren di Piastri e Norris, Hamilton 15° SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) - Max Verstappen conquista il successo nella Sprint Race del Gran Premio del Belgio 2025 di Formula 1. Il quattro volte campione del mondo della Red Bull, grazie a uno strepitoso sorpasso in avvio di gara,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Verstappen vince la Sprint in Belgio, Leclerc quarto

In questa notizia si parla di: belgio - verstappen - sprint - vince

F1, GP Belgio 2025. Il duello iridato Piastri-Norris unico tema forte rimasto. Ferrari e Verstappen ormai in secondo piano - Il Mondiale di Formula 1 riparte dopo due inusuali settimane di pausa. Il weekend del 25-27 luglio sarà però intenso, poiché prevede al suo interno anche una Sprint.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Verstappen precede le McLaren, la Ferrari lavora sulla SF-25 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Leclerc si rilancia, migliora in ogni settore ed è primo!!!!!! 1:44.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti a Verstappen e McLaren, 6° Hamilton - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 Davvero impressionante il T2 delle McLaren che sfruttano il carico aerodinamico nel tratto misto.

, Pole per Piastri e record della pista nel venerdì sprint del GP del Belgio. Secondo posto per Max Verstappen, chiude il podio Norris. Ottimo lavoro per Bortoleto e le due Haas, nuovamente Vai su Facebook

F1, Gp Belgio: Verstappen vince gara sprint a Spa, Leclerc quarto; Verstappen fenomenale a Spa: magia su Piastri, la Sprint è di Max. Ferrari, Leclerc non basta; Max Verstappen vince la Sprint del Gran Premio del Belgio: Piastri davanti a Norris, Leclerc quarto.

Formula 1, Verstappen vince la gara sprint in Belgio. Quarto Leclerc - Max Verstappen ha vinto la gara sprint del Gran Premio del Belgio e ha dato il via alla grande all'era post Christian Horner della Red Bull. Riporta tg.la7.it

Formula 1, Gp Belgio: Verstappen vince gara sprint a Spa, Leclerc quarto - Partito dalla prima fila, ha preceduto il poleman Oscar Piastri e l'altra McLaren di Lando Norris. Secondo tg24.sky.it