Questa sera verrà svelato il nome del primo cavallo al via nel 73° gran premio Città di Montecatini. Come da tradizione nell’ultimo convegno del mese di luglio va in scena l’invito che assegna al vincitore la wild-card per partecipare al prestigioso appuntamento di ferragosto. È una corsa magica perché da l’opportunità di accedere alla corsa dei sogni anche ai cavalli che pur andando fortissimo non possiedono grandi requisiti ad esempio poche somme vinte nel periodo ed occuperebbero quindi la parte bassa della classifica rischiando di non entrare nei diciotto al via nelle due batterie. Il Città di Montecatini, insieme al Gp Duomo che si disputa in primavera all’ ippodromo del Visarno, sono le uniche corse di gruppo I in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso il Gp Montecatini. Si assegna la wild card