Versatile e dal fascino etereo il mini abito bianco torna a dettare tendenza nell’estate 2025 Ecco cinque idee per indossarlo

D i giorno o di sera, in versione casual o in modalitĂ extra chic, il mini abito bianco è perfetto per ogni occasione. Ecco cinque idee di tendenza per indossarlo con stile. Con cappellino da baseball e sneakers In versione sporty-chic. Leggi anche › Minimal chic. Come abbinare l’abito corto bianco in Estate Con accessori a contrasto Bastano gli accessori giusti, come una maxi cintura a contrasto, per dare un twist al classico mini dress bianco. Ricamato con dĂ©colletĂ© Con un paio di dĂ©colletĂ©, il mini abito bianco ricamato è perfetto per una cena speciale. Con l’orlo a palloncino L’orlo a palloncino del vestito e la suola platform dei sandali slanciano immediatamente la silhouette. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Versatile e dal fascino etereo, il mini abito bianco torna a dettare tendenza nell’estate 2025. Ecco cinque idee per indossarlo

