Venom ruba il costume rosso e blu di spider-man

Nel panorama dei fumetti Marvel, il costume di Spider-Man rappresenta uno degli abiti più iconici e riconoscibili dell'universo dei supereroi. La sua combinazione di colori rosso e blu è considerata da molti come la più riuscita tra le divise dei personaggi dei fumetti. Recentemente, questa immagine ha subito una sorprendente rivisitazione grazie a un'innovativa interpretazione proposta dal personaggio di Venom. Questa novità ha suscitato grande attenzione tra i fan e gli appassionati del mondo Marvel, poiché si tratta di un cambiamento che coinvolge sia l'estetica che il significato simbolico del costume.

