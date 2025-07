Venice Immersive 2025 | alla Mostra del cinema di Venezia il futuro dell'intrattenimento

(askanews) – Alla Mostra del Cinema di Venezia c’è uno spazio di visione interattiva. Dove si attraversano corpi, mondi, identità . È l’isola del Lazzaretto Vecchio. Un tempo ospedale per anime in quarantena. Oggi, cattedrale laica della realtà immersiva. Benvenuti a Venice Immersive 2025, in programma dal 27 agosto al 6 settembre, il festival dove il cinema smette di essere schermo e diventa esperienza. Nove anni fa, la Biennale di Venezia è stata la prima istituzione al mondo a credere in questo linguaggio d’arte nascente, investendo nella creazione di uno spazio festivaliero dedicato a tutte le forme di realtà virtuale e immersiva: XR, VR, MR, Immersive. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “Venice Immersive 2025”: alla Mostra del cinema di Venezia il futuro dell’intrattenimento

