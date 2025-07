Veneto Lombardia e Trentino insieme per studiare la fauna ittica del lago di Garda

La fauna ittica del lago di Garda torna al centro dell’attenzione scientifica e istituzionale. Con delibera di Giunta, su proposta dell’assessore regionale alla Pesca, Cristiano Corazzari, la Regione Veneto ha approvato l’accordo interistituzionale con Regione Lombardia, Provincia autonoma di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

