Vendita di Carrefour il sindacato Uiltucs | Salvare l’occupazione in Liguria

La segretaria regionale D’Ambrosio: “Vogliamo verificare il piano di rilancio per la salvaguardia dell'occupazione di tutte le unitĂ produttive”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Vendita di Carrefour, il sindacato Uiltucs: “Salvare l’occupazione in Liguria”

In questa notizia si parla di: occupazione - vendita - carrefour - sindacato

Pierburg verso la vendita, la preoccupazione di Fiom-Cgil: "Servono clausole su occupazione e investimenti e norme anti delocalizzazione" - Che il gruppo Rehinmetall abbia deciso di cedere la divisione Power System, ovvero la business unit civile della multinazionale specializzata nella difesa (armi, munizioni, veicoli militari e tecnologie belliche produttrice di armi), è cosa nota da un paio di mesi.

Vendita di Carrefour, il sindacato Uiltucs: “Salvare l’occupazione di oltre 2000 lavoratori in Liguria”; Carrefour Italia, confermata la cessione a New Princes Group. I sindacati: “Salvaguardare l’occupazione”; Cessione Carrefour, anche in Brianza mille famiglie di lavoratori con il fiato sospeso.

Vendita di Carrefour, il sindacato Uiltucs: “Salvare l’occupazione di oltre 2000 lavoratori in Liguria” - La segretaria regionale D’Ambrosio: “Vogliamo verificare il piano di rilancio per la salvaguardia dell'occupazione di tutte le unità produttive” ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Carrefour lascia l’Italia, in Liguria ci sono 150 punti vendita: in bilico 2.000 lavoratori - Carrefour lascia l’Italia: è dei giorni scorsi la notizia che il gruppo francese ha deciso di vendere i supermercati al gruppo italiano NewPrinces, con ricadute anche occupazionali. msn.com scrive